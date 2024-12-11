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10:35, 11 декабря 2024Мир

«Хезболла» пообещала поддерживать Сирию при новой власти

«Хезболла» продолжит оказывать поддержку Сирии при новой власти
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images

Ливанское шиитское движение «Хезболла» продолжит оказывать поддержку Сирии после прихода к власти нового правительства. Об этом стало известно из заявления пресс-службы группировки, сообщает «Интерфакс».

«Мы останемся опорой Сирии и ее народа в их праве определять свое будущее и противостоять своему врагу, узурпирующему израильскому образованию», — говорится в тексте.

Движение выразило надежду на стабилизацию положения внутри страны, а также на сохранение Дамаском твердой позиции в отношении «израильской оккупации». «Хезболла» осудила нанесение Израилем удара по сирийской военной инфраструктуре и призвала международное сообщество «прекратить эту агрессию и защитить сирийский народ на критическом и поворотном этапе его истории».

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что свержение президента Сирии Башара Асада стало следствием политики США. По его словам, к такому исходу привели усилия Вашингтона по ослаблению России, Ирана и группировки «Хезболла».

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