Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:20, 11 декабря 2024Мир

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии Мерц пообещал Украине дальнобойные ракеты Taurus
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал Украине поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. Об этом сообщает ТАСС.

При этом политик отметил, что решать данный вопрос предстоит в координации с США и избранным американским президентом Дональдом Трампом. «Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы [о поставках ракет] вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», — заявил он.

Мерц также обратил внимание, что одна только система вооружения сможет кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине.

Ранее Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой выступила за поставку Украине крылатых ракет Taurus. В частности, в качестве возможных целей для ударов обозначены логистические центры, маршруты снабжения, склады боеприпасов, а также «командные пункты, расположенные далеко за линией фронта». СвДП также призвала поставить Киеву «все необходимое оружие и боеприпасы без дальнейших задержек и без ограничения дальности».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Правительство Украины начало работу в Германии

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Появились подробности об использованном для удара по Таганрогу и Брянску оружии

      Стало известно место запуска новой ракеты ВСУ по Таганрогу

      Макрон предложил правящей партии Грузии помочь в разгрузке ситуации

      Нехватку складов в России объяснили

      В российском регионе из здания Следственного комитета выпал допрашиваемый

      Госдума запретила принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка

      Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше