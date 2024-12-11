Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии Мерц пообещал Украине дальнобойные ракеты Taurus

Кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц пообещал Украине поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus (аналог британских Storm Shadow), дальность полета которых составляет 500 километров. Об этом сообщает ТАСС.

При этом политик отметил, что решать данный вопрос предстоит в координации с США и избранным американским президентом Дональдом Трампом. «Я выступаю за то, чтобы отвечать на эти вопросы [о поставках ракет] вместе с американцами. Не в одиночку, не в Германии, а вместе с Европой и Америкой», — заявил он.

Мерц также обратил внимание, что одна только система вооружения сможет кардинально изменить ситуацию в конфликте на Украине.

Ранее Свободная демократическая партия Германии (СвДП) вынесла на обсуждение бундестага резолюцию, в которой выступила за поставку Украине крылатых ракет Taurus. В частности, в качестве возможных целей для ударов обозначены логистические центры, маршруты снабжения, склады боеприпасов, а также «командные пункты, расположенные далеко за линией фронта». СвДП также призвала поставить Киеву «все необходимое оружие и боеприпасы без дальнейших задержек и без ограничения дальности».