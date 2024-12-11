Командиры подконтрольной курдам группировки перешли в оппозицию

Al Mayadeen: командиры "Военного совета Дейр-эз-Зора" решили выйти из СДС

Командиры «Военного совета Дейр-эз-Зора» решили выйти из-под контроля Сирийских демократических сил и перейти в оппозицию, взявшую под контроль Дамаск. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Отмечается, что в связи с этим решением провинция Дейр-эз-Зор и расположенные на восточном берегу реки Евфрат территории перешли под контроль оппозиции. В свою очередь, СДС оставляют за собой провинции Эль-Хасаке и Ракка.

9 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали сообщил, что согласен передать власть в стране лидерам антиправительственных сил, которые свергли президента страны Башара Асада.