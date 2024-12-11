Концерты Агутина и «Квартета И» потребовали запретить

Казаки потребовали запретить концерты Агутина и «Квартета И» из-за либерализма

Казаки потребовали запретить концерт Леонида Агутина и творческого объединения «Квартет И». Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По информации источника, представители совета Атаманов казачьего народа заявили, что у певца Леонида Агутина и артистов квартета либеральная и прозападная позиция. По их мнению, это должно быть причиной для отмены мероприятия, запланированного на 5 февраля в омской «G-Drive Арене».

Соответствующее письмо активисты направили главе областного правительства Виталию Хоценко. О реакции местных властей и площадки, где должны были пройти выступления, не сообщается.

Ранее стало известно, что казаки потребовали запретить концерт Дианы Арбениной в Омске и призвали певицу извиниться.