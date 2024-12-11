Макрон и Зеленский рассказали Трампу о переменах в политике Путина

Макрон и Зеленский в разговоре с Трампом: Путин не тот, каким был в 2017 году

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Главы Франции и Украины в разговоре с республиканцем заявили, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда избранный президент США общался с ним.

По словам одного из источников, Трамп вел себя дружелюбно, уважительно и открыто и, похоже, был настроен слушать. Как отмечает агентство, ни американский лидер, ни близкие к нему чиновники, занимающиеся Украиной, «не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны».

Ранее Макрон указал Трампу, что свержение режима сирийского главы Башара Асада является неудачей России и лишь поводом усилить против нее давление «в будущих мирных усилиях».