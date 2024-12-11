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10:43, 11 декабря 2024Мир

Трампу преподнесли свержение Асада как неудачу России

Reuters: Макрон указал Трампу на свержение Асада как аргумент против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский лидер Эммануэль Макрон указал избранному президенту США Дональду Трампу, что свержение режима сирийского главы Башара Асада является неудачей России и поводом усилить против нее давление. Об этом со ссылкой на осведомленный высокопоставленный источник сообщает Reuters.

«Быстрое падение президента Сирии Башара Асада и неудача, нанесенная его близкому союзнику России, также использовались в качестве аргумента в пользу более жесткой позиции в отношении Москвы в будущих мирных усилиях», — передает агентство слова своего собеседника.

Как отметил источник, «речь шла о разъяснении, не загоняя Трампа в угол».

Ранее действующий президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме призвал привлечь покинувшего свой пост Асада к ответственности.

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