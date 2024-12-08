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22:31, 8 декабря 2024Мир

Байден призвал привлечь Асада к ответственности

Байден заявил, что Асада следует привлечь к ответственности
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме выступил с призывом привлечь покинувшего свой пост сирийского лидера Башара Асада к ответственности, сообщает РИА Новости.

«Асада следует привлечь к ответственности», — заявил хозяин Белого дома.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что президент Сирии Башар Асад сложил с себя полномочия и покинул страну после переговоров с террористическими группировками, захватившими Дамаск.

Позднее источник в Кремле сообщил ТАСС, что Асад вместе с членами своей семьи прилетел в Москву. По его словам, Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.

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