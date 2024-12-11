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18:56, 11 декабря 2024Силовые структуры

Мать с сыном получили 13 лет за поджог военкомата в российском городе по указке с Украины

УФСБ: двое нижегородцев получили 13 лет за поджог военкомата по указке с Украины
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы двух жителей Нижегородской области за поджог здания военкомата в Шахунье. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Они признаны виновными в покушении на теракт по заданию украинских спецслужб. Преступление нижегородцы совершили из корыстных мотивов.

15 ноября 50-летняя мать с 18-летним сыном пришли к зданию военкомата и метнули коктейль Молотова, уточняет Telegram-канал Mash. Женщина утверждала, что действовала по наводке мошенников.

Осенью 2023 года она перевели аферистам 400 тысяч рублей, а затем ей позвонил незнакомец, представившийся полицейским, и предложил кинуть коктейль Молотова в военкомат. Женщине пообещали полмиллиона рублей, а в случае отказа пригрозили уголовным делом за финансирование ВСУ.

9 декабря Центр общественных связей ФСБ предупредил, что недружественные страны, в том числе Украина, все активнее пытаются вовлечь россиян в совершение противоправных действий.

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