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00:25, 9 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ предупредило о росте активности по вовлечению россиян в противоправные действия

ФСБ: недружественные страны пытаются вовлечь россиян в противоправные деяния
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Недружественные страны, в том числе Украина, все активнее пытаются вовлечь россиян в совершение противоправных действий. Об этом предупредил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает РИА Новости.

«Отдельно обращаем ваше внимание на все возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность путем шантажа, обмана, попыток подкупа», — говорится в заявлении.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники пытаются склонить россиян к поджогам военкоматов, нанесению ущерба объектам инфраструктуры, также под видом сбора пожертвований на нужды якобы благотворительных организаций выманивают деньги на нужды Вооруженных сил Украины, пытаются получить сведения, представляющие собой гостайну, от военных и сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса.

В спецслужбе призвали не вступать в диалог с неизвестными лицами и беречь себя и своих близких.
Ранее в Орле сотрудниками ФСБ был задержан мужчина за призывы к террористической деятельности. По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения разместил в одной из социальных сетей публикацию с призывом к насильственным действиям в отношении представителей власти. До этого ФСБ задержала россиянина за призывы к подрыву Крымского моста.

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