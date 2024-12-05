ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности

В Орле задержан мужчина за призывы к террористической деятельности

В Орле сотрудниками ФСБ задержан мужчина за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения разместил в одной из социальных сетей публикацию с призывом к насильственным действиям в отношении представителей власти.

Советский районный суд города Орла избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за призывы к подрыву Крымского моста.