Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:55, 5 декабря 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к террористической деятельности

В Орле задержан мужчина за призывы к террористической деятельности
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Орле сотрудниками ФСБ задержан мужчина за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина 1997 года рождения разместил в одной из социальных сетей публикацию с призывом к насильственным действиям в отношении представителей власти.

Советский районный суд города Орла избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала россиянина за призывы к подрыву Крымского моста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Украина объявит о готовности к миру с Россией. При каком условии Киев готов пойти на переговоры?

      В Финляндии запросили пожизненное заключение для россиянина Тордена

      Москвичи пережили скудный на солнце ноябрь

      Россиянам предложили попробовать на вкус известные советские фильмы

      Турист оказался под угрозой тюрьмы в Дубае из-за отправки эмодзи по СМС

      Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» показали на видео

      Раскрыты зарплаты топ-менеджеров крупнейших российских банков

      Начальник штаба сухопутных войск Южной Кореи заявил об отставке

      Четверых россиян задержали по подозрению в расправе над семьей 19 лет назад

      В России десятки мигрантов поставили строем и сделали им одно предложение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше