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13:58, 11 декабря 2024Мир

Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве

Al Jazeera: министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрыв в Кабуле:

Фото: Ebrahim Noroozi / Reuters

Министр по делам беженцев в правительстве афганского исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) погиб при взрыве в здании ведомства в Кабуле. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

«Министр по делам беженцев Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула», — приводит телеканал слова собеседника.

На данный момент дополнительные подробности о случившимся не приводятся.

Ранее талибы поздравили сирийских террористов с захватом столицы Сирии Дамаска. Представители движения назвали президента Сирии Башара Асада «тираном», заявив, что произошедшее является его «падением».

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