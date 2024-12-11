Министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве

Al Jazeera: министр по делам беженцев в правительстве талибов погиб при взрыве

Министр по делам беженцев в правительстве афганского исламистского движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) погиб при взрыве в здании ведомства в Кабуле. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники.

«Министр по делам беженцев Афганистана Халил Хаккани погиб в результате взрыва в здании министерства в центре Кабула», — приводит телеканал слова собеседника.

На данный момент дополнительные подробности о случившимся не приводятся.

Ранее талибы поздравили сирийских террористов с захватом столицы Сирии Дамаска. Представители движения назвали президента Сирии Башара Асада «тираном», заявив, что произошедшее является его «падением».