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13:43, 11 декабря 2024Мир

Министр с украинскими корнями ответила на шутку Трампа о превращении Канады в часть США

Глава Минфина Фриланд: Канада будет отстаивать свои интересы в мировых делах
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Blair Gable / Reuters

Канада будет отстаивать свои интересы в мировых делах на фоне шуток избранного президента США Дональда Трампа о превращении страны в американский штат. Об этом заявила глава Минфина североамериканского государства Христя Фриланд, передает телеканал CBC.

«Я хочу сказать канадцам, что наше правительство абсолютно решительно настроено защищать национальные интересы», — ответила глава финансового ведомства в ответ на вопрос о том, стоит ли принимать слова американского лидера всерьез.

Христя Фринлад — министр финансов Канады, имеющая по материнской линии украинские корни. Таким образом, она наравне с экс-командующим Вооруженных сил (ВС) Канады Полом Винником и экс-премьеров Альберты Эдвардом Стельмахом входит в числе канадских политиков украинского происхождения.

Ранее Трамп назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада». Трамп добавил, что рассчитывает в скором времени встретиться с «губернатором» и продолжить «глубокие» переговоры по тарифам и торговле. По его словам, результаты обсуждения поразят всех.

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