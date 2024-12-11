Минобороны показало уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры поражения украинской военной техники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.
«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Попадание FPV-дрона по движущейся бронированной машине ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением минометного расчета ВСУ российским дроном. Кадры были сняты в Харьковской области.