Минобороны показало уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области

МО России показало уничтожение бронированной машины ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили в Харьковской области бронированную машину Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры поражения украинской военной техники показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина противника, которая перевозила военнослужащих ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Попадание FPV-дрона по движущейся бронированной машине ВСУ было зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео с уничтожением минометного расчета ВСУ российским дроном. Кадры были сняты в Харьковской области.

