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10:26, 11 декабря 2024Бывший СССР

Молдавская оппозиция призвала правительство уйти в отставку из-за провалов в экономике

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку из-за провалов в экономике
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидер оппозиционной Социалистической партии Молдавии Игорь Додон призвал правительство уйти в отставку из-за провалов в экономике. Его заявление опубликовано в Telegram.

«Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть», — заявил политик.

Он отметил, что президент Молдавии Майя Санду нарушила свои предвыборные обещания, а ее надежды на западную поддержку оказались ложными.

Ранее на фоне энергокризиса Додон призвал Санду отправиться в Москву на переговоры. По его словам, молдавскому лидеру не следовало совершать визит в Брюссель для встречи с чиновниками Еврокомиссии и НАТО во время энергетического кризиса в республике.

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