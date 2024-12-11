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12:44, 11 декабря 2024Экономика

Москвичам назвали время появления 30-сантиметровых сугробов

Синоптик Тишковец: 30-сантиметровые сугробы появятся в столице в воскресенье
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

В воскресенье, 15 декабря, высота сугробов в Москве достигнет практически 30 сантиметров, сообщил в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В субботу, 14 декабря, из-за обильных снегопадов уровень снежного покрова в столице вырастет до 22 сантиметров, на следующий день подрастет еще в среднем на восемь сантиметров, что в два раза выше климатической нормы. В некоторых частях Подмосковья, например, Клину, высота сугробов ожидается на уровне 40 сантиметров.

Синоптик пообещал, что на следующей неделе снега выпадет еще больше, к Новому году жители столицы точно не останутся без снежного покрова.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что в ночь на субботу, 14 декабря, в столице прогнозируется минус 10–15 градусов, в ночь на воскресенье может быть чуть теплее. После в Москве наступит потепление. В дальнейшем, по словам синоптика в городе будут чередоваться подобные «зимние качели».

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