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11:00, 11 декабря 2024Экономика

Названо время прихода 15-градусных морозов в Москву

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве похолодает до минус 15 градусов
Мария Черкасова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В выходные дни, 14 и 15 декабря, в Москве похолодает до минус 15 градусов, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В среду, 11 декабря, будет облачно, температура воздуха составит минус 5–7 градусов ночью, днем ожидается от нуля до плюс двух градусов тепла. После этого начнется постепенное похолодание. С вечера четверга, 12 декабря, до середины дня пятницы, 13 декабря, в столице будет идти снег, но не очень интенсивный. В ночь на субботу, 14 декабря, прогнозируется минус 10–15 градусов, в ночь на воскресенье может быть чуть теплее. Самый холодный день ожидается в субботу.

После ясной и морозной субботы жителям столицы стоит ожидать потепления. Такие «зимние качели» будут наблюдаться и в дальнейшем, спрогнозировал синоптик.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что предстоящие выходные дни, 14 и 15 декабря, станут настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей в Москве из-за резких скачков атмосферного давления и температуры воздуха.

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