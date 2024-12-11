Одному типу москвичей предсказали опасные выходные

Синоптик Позднякова: выходные в Москве станут испытанием для метеозависимых

Предстоящие выходные дни, 14 и 15 декабря, станут настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей в Москве. Об этом в Telegram-канале предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В выходные пройдет быстрая смена синоптических процессов, объяснила она. В субботу погоду в Москве и области будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем, который в воскресенье сменится компактным циклоном с Финского залива.

За сутки атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Падение давления продолжится и в понедельник, 16 декабря. В этот день оно достигнет 732 миллиметров ртутного столба и войдет в число семи самых низких для этой даты декабря. Жителей столицы ждет не только смена атмосферного давления, но и скачки температур. Синоптик предупредила, что резкие колебания этих параметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, а также вызвать спазмы сосудов головного мозга. Дискомфорт и головную боль в такой метеорологической ситуации ощутят даже вполне здоровые люди.

Ранее синоптики центра погоды «Фобос» предсказали России погружение в синоптический хаос.