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15:13, 11 декабря 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальной зиме

Синоптик Позднякова: зима в Москве и Подмосковье будет аномально теплой
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Декабрь 2024 года, а также два других зимних месяца в Москве и Московской области будут отличаться аномально теплыми температурами. Об этом жителей столичного региона предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

«Расчеты климатических моделей долгосрочных прогнозов погоды, выполненные в декабре 2024 года, подтверждают, что и текущий декабрь, и последующие месяцы календарной зимы в Москве и области будут теплее многолетних значений», — поделилась информацией синоптик. Специалисты ожидают, что в январе температура воздуха окажется на 2-2,5 градуса теплее климатической нормы, — таким образом, средний суточный показатель будет скорее соответствовать средним значениям декабря. В вопросе количества осадков большинство прогностических моделей указывают на небольшое превышение нормы, которая в январе составляет 52 миллиметра.

Что касается февраля, то в тот месяц воздух в среднем будет прогреваться до минус трех-четырех градусов, а вероятность дефицита осадков в конце календарной зимы в Москве и Подмосковье составляет лишь около 30 процентов. Позднякова отметила, что в этом столетии февраль в столице чаще бывал с количеством осадков выше нормы. «Хочется напомнить, что и в феврале 2024 года при положительной аномалии температуры осадков в Москве было в избытке», — заключила она.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что количество выпавшего в Москве снега вдвое превысило норму.

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