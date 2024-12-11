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14:25, 11 декабря 2024Экономика

Количество снега в Москве превысило норму в два раза

Вильфанд: количество выпавшего в Москве снега в два раза больше нормы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Выпавший в Москве снег превысил норму в два раза. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают «Известия».

Средняя высота снежного покрова в столице составила 19 сантиметров. Суммарно за три последних дня выпало 27 миллиметров осадков. Показатель уже превысил половину месячной норму, которая составляет 51 миллиметр.

Самые высокие сугробы обнаружили в Клину, где толщина покрова достигла 30 сантиметров. Меньше всего осадков выпало в Коломне — лишь три сантиметра.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что снег, который выпал в Москве и Подмосковье за последние три дня, не растает до Нового года и задержится надолго.

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