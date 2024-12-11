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08:46, 11 декабря 2024Мир

На Западе заметили потрясение руководства Ирана из-за ситуации в Сирии

Bloomberg: свержение президента Сирии Асада потрясло Иран и «ось сопротивления»
Семен Александров (редактор)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Ситуация в Сирии и свержение президента страны Башара Асада потрясло Иран и его «оси сопротивления». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

При этом отмечается, что иранские официальные лица пытаются преуменьшить значение событий в Сирии, заявляя, что они предвидели их. Кроме того, агентство подчеркивает, что из-за ослабления других ключевых союзников Ирана, в том числе «Хезболлы» и ХАМАС, страна может отказаться от своей стратегии распространения военного и идеологического влияния на весь арабский мир.

«Сейчас Ирану нужно немного сдерживать себя. Опасность для Ирана исходит не из Сирии и не из того, что происходит с осью, а изнутри», — отметил экономист и бывший советник экс-президента страны Саид Лайлаз.

По словам главы программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в британском институте международных отношений Chatham House Санамы Вакилы, Иран «продает» свой уход из Сирии как выбор из-за разочарования в Асаде. Она пояснила, что это дает ему время оценить ущерб, прежде чем пытаться восстановить свою региональную сеть.

Ученый из Тегерана Диако Хоссейни добавил, что на данный момент Иран взвешивает все сценарии, которые могут возникнуть в результате свержения Асада, и будет внимательно следить за тем, как будет формироваться новая власть в Сирии, а также разрабатывать свою новую политику в регионе.

Ранее главный сотрудник разведки США по Ирану с 2008 по 2017 год Норман Роул заявил, что свержение президента Сирии стало «ударом исторического масштаба» для Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран открыто отказался от Асада, несмотря на поддержку в течение более чем десятилетия гражданской войны.

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