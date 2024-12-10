На Западе свержение Асада назвали «ударом исторического масштаба» для Ирана

WSJ: свержение Асада в Сирии стало ударом исторического масштаба для Ирана

Свержение президента Сирии Башара Асада стало «ударом исторического масштаба» для Ирана. Такое заявление сделал главный сотрудник разведки США по Ирану с 2008 по 2017 год Норман Роул, передает The Wall Street Journal (WSJ).

«Израиль уничтожил поколение командиров "Хезболлы" и КСИР, имевших опыт работы в Сирии, например, и они унесли с собой бюрократические сети и координационные возможности», — заявил американский разведчик.

Он подчеркнул, что Тегеран открыто отказался от Асада, несмотря на поддержку в течение более чем десятилетия гражданской войны.

Ранее сообщалось, что Иран не помог сложившему президентские полномочия Башару Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля. Отмечалось, что иранский самолет, направлявшийся в Сирию, совершил разворот на фоне возникшей опасности.