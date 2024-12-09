В Иране объяснили отказ от помощи Асаду

WSJ: Иран не помог Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля

Иран не помог сложившему свои полномочия президенту Сирии Башару Асаду из-за угрозы авиаударов со стороны Израиля. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Иранские чиновники обвинили Асада в том, что он не подготовился к наступлению повстанцев, и заявили, что Тегеран не смог отправить военное подкрепление из-за Израиля. Кроме того, Иран предупреждал Асада, что помощь будет ограниченной, если она вообще поступит.

По данным газеты, иранский самолет, направлявшийся в Сирию, совершил разворот из-за угрозы израильских авиаударов.

«Как Россия, так и значительная часть сирийского режима, включая высокопоставленных политических и военных деятелей, признали, что окружение Асада — это тонущий корабль», — заявила Лина Хатиб, эксперт по безопасности на Ближнем Востоке и младший научный сотрудник лондонского политического института Chatham House.

Ранее Башар Асад ушел с поста главы государства и покинул Сирию. Россия предоставила ему убежище. На данный момент сложивший полномочия сирийский лидер вместе с семьей находится в Москве.