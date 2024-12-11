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20:52, 11 декабря 2024Россия

Над Черным морем сбили два БПЛА

Севастопольский губернатор Развожаев сообщил о двух сбитых над Черным морем БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Развожаев

Михаил Развожаев. Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Над Черным морем сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Громкий звук, который было слышно — это дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили два БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в два километра», — написал чиновник.

Губернатор попросил граждан сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах.

Дополнение: через три минуты после публикации поста о сбитых БПЛА губернатор разместил в Telegram-канале информацию о начале воздушной тревоги в городе.

Ранее сообщалось, что в Севастополе был объявлен сигнал воздушной тревоги. Позже журналист Владимир Соловьев в Telegram со ссылкой на мониторинговые службы рассказал, что в акватории Черного моря была уничтожена выпущенная из Одессы ракета.

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