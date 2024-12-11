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18:04, 11 декабря 2024Путешествия

Наркоманы напали на туриста в Индии и лишили его жизни за отказ дать денег

TOI: наркоманы в Индии убили туриста за отказ дать денег на алкоголь
Алина Черненко

Фото: Wang Sing / Shutterstock / Fotodom

Злоумышленники напали на туриста в индийском городе Матхура и лишили его жизни за отказ дать денег. Подробностями истории поделилось местное издание The Times of India (TOI).

Уточняется, что инцидент произошел в среду, 4 декабря. Когда 45-летний Каннусами Венугопал из штата Тамилнад шел мимо железнодорожной станции, к нему подошли двое мужчин и потребовали у него деньги на алкоголь. Венугопал отказал им, получил в ответ удар камнем по голове и упал на землю без признаков жизни.

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Полиции удалось задержать и арестовать нападавших — ими оказались двое наркоманов. Местные жители рассказали следователям, что видели, как они спорили с жертвой и скрылись с места происшествия после инцидента. В отношении пары было возбуждено уголовное дело.

Ранее в этой же азиатской стране турист ввязался с драку с толпой местных жителей из-за разбитой пивной бутылки и получил несколько ударов ножом. Спасти мужчину не удалось.

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