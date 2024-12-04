В Индии турист ввязался в драку с толпой местных из-за разбитой пивной бутылки и не выжил

Free Press Journal: туриста в Индии ударили ножом из-за разбитой бутылки пива

В Индии турист ввязался с драку с толпой местных жителей из-за разбитой пивной бутылки и не выжил. Об этом сообщает Free Press Journal.

Уточняется, что инцидент произошел поздно ночью 30 ноября. Отдыхающие Пратамеш Патил и Митеш Патил отправились на праздничную ярмарку в городе Алибаг. После мероприятия они купили еду и пиво и пошли к берегу моря для ужина на пляже. После трапезы Пратамеш разбил бутылку о камень.

Пятеро местных мужчин, сидевших недалеко от туристов, обратили на это внимание и начали оскорблять их. Когда конфликт обострился, испугавшийся Митеш побежал к своему велосипеду, но один из оппонентов успел схватить его. Он приказал друзьям расправиться с туристом. В результате Митеш получил несколько ударов ножом.

В ходе борьбы ранены были и Пратамеш, а также один из пятерых нападавших. Все пострадавшие поехали в ближайшую больницу, где полиция задержала зачинщиков. Митеша спасти не удалось.

Ранее в Паттайе мужчина жестоко избил пьяного туриста из Индии за приставания к его жене на пляже. Иностранец от боли потерял сознание.