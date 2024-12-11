Назван график подачи электричества в Абхазии

В Абхазии начнут давать свет на несколько часов в день после аварии на ИнгурГЭС

После остановки работы Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) жители страны начнут получать электричество по 2 часа 48 минут в дневное время. Это следует из данных «Черноморэнерго», опубликованных в Telegram.

Так, подстанции «Сухум-1» и «Афон» будут давать электричество с 07:00 по 08:24 и 14:00 по 15:24, подстанции «Сухум-2» и «Пицунда» — с 08:24 по 09:48 и 15:24 и 16:48.

Ранее в Абхазии пропало электричество на всей территории страны из-за приостановки работы единственной рабочей станции Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС) в связи с критическим уровнем воды в водохранилище.

Проблемы с подачей электричества в Абхазии возникли в результате снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. С 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.