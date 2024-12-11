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14:20, 11 декабря 2024Экономика

В Абхазии пропал свет

Электроснабжение пропало на всей территории Абхазии
Мария Черкасова

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Электроснабжение отсутствует на всей территории Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго».

В стране приостановила работу единственная рабочая станция — Ингурская гидроэлектростанция (ГЭС).

С 9 декабря в Абхазии ввели новый график отключений света. Теперь в дневное время электричество в регионе будет включаться на 4 часа 40 минут, разделенные на два равных отрезка. На фоне усугубившегося энергодефицита в стране решили закрыть школы и детские сады на неопределенный срок.

Проблемы с подачей электричества в Абхазии возникли в результате снижения уровня воды на плотине ИнгурГЭС, питающей республику. С 1 ноября республика начала закупать электричество в России, однако объема этой энергии не хватает, чтобы полностью покрыть потребности.

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