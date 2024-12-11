Названа самая рискованная и сильная санкция против России

Экономист Белогорьев: санкции против России чреваты международным кризисом

Если США применят против России те санкции, которые они ввели против Ирана, то это может обернуться международным кризисом. Об этом заявил экономист, директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Его процитировало РИА Новости.

Иранский вариант рестрикций предполагает введение ограничений против тех стран, которые покупают российскую нефть. Сценарии прежних американских санкций против поставок данного энергоносителя из России показали свою неэффективность.

Поэтому, как полагает Белогорьев, вероятнее всего, новые санкции будут касаться относительно большого числа нефтяных танкеров, доставляющих российскую нефть. Для флота это чревато кратковременными сложностями, которые не скажутся на его общей эффективности.

А вот вторичные санкции против покупателей российской нефти — это сильный и очень рискованный инструмент. Но Белогорьев полагает, что Вашингтон не решится на такой шаг, ибо знает, что за этим последует серьезное ухудшение отношений с Турцией, Китаем и Индией.

Ранее появилась информация, что власти США в ближайшее время ужесточат санкции против российского нефтяного экспорта. Не исключено, что в новом сценарии под ограничения подпадут государства-покупатели нефти из РФ. Есть мнение, что за этим последует резкий скачок цен на данный энергоноситель и усиление международной напряженности.