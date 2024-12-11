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15:44, 11 декабря 2024Культура

Невестка Ливанова прокомментировала новости об экстренной госпитализации актера

Невестка Ливанова Екатерина подтвердила, что актеру провели срочную операцию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», прокомментировала новости об экстренной госпитализации актера. Ее цитирует News.ru.

Она подтвердила, что Ливанову провели операцию. «Да, это правда. Да, [достали кровяной сгусток]. Сейчас он в порядке», — сказала Екатерина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что звезда советских фильмов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве. Отмечалось, что актер попал в больницу 7 декабря, причиной стал тромб, который закупорил артерию руки.

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