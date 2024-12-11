Невестка Ливанова прокомментировала новости об экстренной госпитализации актера

Невестка Ливанова Екатерина подтвердила, что актеру провели срочную операцию

Невестка народного артиста РСФСР Василия Ливанова, известного по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», прокомментировала новости об экстренной госпитализации актера. Ее цитирует News.ru.

Она подтвердила, что Ливанову провели операцию. «Да, это правда. Да, [достали кровяной сгусток]. Сейчас он в порядке», — сказала Екатерина.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что звезда советских фильмов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве. Отмечалось, что актер попал в больницу 7 декабря, причиной стал тромб, который закупорил артерию руки.