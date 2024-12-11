Определен способ выбрать вкусные мандарины

Нутрициолог Панова: кожура мандаринов должна плотно прилегать к плоду

Нутрициолог Ольга Панова рассказала, как выбрать вкусные мандарины. Определенные способы сделать это она назвала в беседе с «Москвой 24».

«Когда вы выбираете мандарин, нужно обратить внимание на то, чтобы кожура достаточно плотно прилегала к самому плоду. Если она отходит либо есть какие-то пустоты, то это признак порчи мандарина», — предупредила Панова.

Специалистка также отметила, что невкусными будут подмороженные мандарины. По словам нутрициолога, распознать их можно по нехарактерной для этого фрукта твердости, а также по тусклой и матовой кожуре.

В материале также отмечается, что зеленые веточки на мандаринах нельзя назвать гарантией их свежести, так как листья могут сохранять цвет очень долго.

Ранее врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала покупать искусственную икру для украшения салатов и закусок к Новому году. По ее словам, этот продукт делают из бурых водорослей, благодаря чему он получается полезным и низкокалорийным.