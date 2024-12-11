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15:37, 11 декабря 2024Путешествия

Пассажирка почувствовала недомогание и не выжила во время перелета в Китае

Пассажирка China Eastern Airlines не выжила во время перелета в Китае
Алина Черненко

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Пассажирка авиакомпании China Eastern Airlines почувствовала недомогание и не выжила во время перелета в Китае. Об этом пишет портал Disum Daily.

По данным источника, инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Урумчи в Нанкин. В середине полета пожилой женщине стало плохо, и ей начали проводить сердечно-легочную реанимацию.

После приземления борт встретили сотрудники медицинской помощи, которые доставили пассажирку в больницу. Спасти ее не удалось. Представители China Eastern Airlines подтвердили произошедшее, но не раскрыли детали.

В начале декабря пассажир почувствовал недомогание на борту самолета, летевшего из Египта в Россию. Бортпроводники пытались оказать больному помощь, но его состояние только ухудшалось. Мужчина не выжил.

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