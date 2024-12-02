Мужчина почувствовал недомогание на борту летевшего в Россию самолета и не выжил

Пассажир летевшего в Петербург Airbus почувствовал недомогание и не выжил

Пассажир почувствовал недомогание на борту летевшего из Египта в Россию самолета и не выжил. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла с направлявшимся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus A330 30 ноября. По данным источника, на подлете к Московской области 63-летнему мужчине стало плохо. Бортпроводники пытались оказать больному помощь, но его состояние только ухудшалось.

Тогда члены экипаж решили совершить экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево и запросили медиков к лайнеру. Через 40 минут воздушное судно село в Москве, однако прибывшая на место инцидента реанимационная бригада не смогла спасти мужчину.

«Пассажиров высадили из самолета для проведения следственных мероприятий, — говорится в сообщении. — Спустя четыре часа борт вылетел в Санкт-Петербург. По факту происшествия проводится проверка».

Ранее пассажир самолета казахстанской авиакомпании Scat Airlines, следовавшего в Россию из Вьетнама, не выжил во время рейса. 70-летний мужчина стал терять пульс, и члены экипажа вызвали реанимацию по прибытии.