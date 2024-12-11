В Пентагоне прокомментировали вопрос о юридических основаниях пребывания сил США в Сирии

В Пентагоне не смогли объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что на протяжении нескольких лет у Вашингтона есть договоренности в Сирии. Журналисты задали ей вопрос о юридических основаниях для пребывания сил США в Сирии.

«Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Это было нашей миссией с самого начала», — прокомментировала она.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии.