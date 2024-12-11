Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:48, 11 декабря 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали вопрос о юридических основаниях пребывания сил США в Сирии

В Пентагоне не смогли объяснить, на каких основаниях силы США находятся в Сирии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх не смогла ответить на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что на протяжении нескольких лет у Вашингтона есть договоренности в Сирии. Журналисты задали ей вопрос о юридических основаниях для пребывания сил США в Сирии.

«Мы продолжаем работать вместе с "Сирийскими демократическими силами", чтобы обеспечить устойчивое уничтожение ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Это было нашей миссией с самого начала», — прокомментировала она.

Ранее в Пентагоне сообщили, что США не планируют расширять свое военное присутствие в Сирии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      В Дубае при участии России прошла закрытая встреча пяти ядерных государств

      Трамп обвинил уходящего в отставку главу ФБР в угрозах и уничтожении невинных американцев

      В Пентагоне прокомментировали вопрос о юридических основаниях пребывания сил США в Сирии

      В США призвали Конгресс немедленно отменить потолок госдолга

      Директор ФБР уйдет в отставку

      В офисе Зеленского назвали бессмысленным предложение Орбана о прекращении огня

      Советник Зеленского опроверг слова Орбана об обсуждении с Украиной перемирия на Рождество

      Умерла сыгравшая в «Идиоте» актриса Раиса Максимова

      Подполье сообщило о массовой переброске в Польшу военной техники НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше