34-летняя российская певица Нюша в мини-юбке станцевала перед камерой

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, в откровенном образе станцевала перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в наряде в спортивном стиле. Она надела черно-красную куртку-бомбер с белыми полосами и мини-юбку аналогичной расцветки.

Кадр: @nyusha_nyusha

В то же время знаменитость выбрала массивные золотистые серьги в качестве аксессуара, зачесала назад распущенные волосы и сделала контрастный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

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