Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:11, 11 декабря 2024Ценности

Певица Нюша в мини-юбке станцевала перед камерой

34-летняя российская певица Нюша в мини-юбке станцевала перед камерой
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nyusha_nyusha

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, в откровенном образе станцевала перед камерой. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 5 миллионов подписчиков.

34-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в наряде в спортивном стиле. Она надела черно-красную куртку-бомбер с белыми полосами и мини-юбку аналогичной расцветки.

Кадр: @nyusha_nyusha

В то же время знаменитость выбрала массивные золотистые серьги в качестве аксессуара, зачесала назад распущенные волосы и сделала контрастный макияж с черными стрелками на веках и коричневой помадой на губах.

Ранее в декабре бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева показала фото без штанов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Орбан рассказал об ответе Зеленского на предложение прекратить огонь с Россией

      Убийцу миллионера выдал картофельный оладушек из «Макдоналдса»

      Над Черным морем сбили два БПЛА

      Домохозяек призвали «посолить» межплиточные швы в ванной комнате

      Необычная находка пассажира на борту самолета рассмешила пользователей сети

      Украинцев предупредили о жизни с графиками отключений света до весны

      Экс-кандидат в президенты США заподозрил ЦРУ в расправе над Кеннеди

      В США рассказали о советском «спиртовозе» с бомбами

      41-летняя звезда «Универа» прикрыла обнаженную грудь полотенцем на видео

      В Польше допустили участие НАТО в конфликте на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше