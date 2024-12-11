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09:51, 11 декабря 2024Экономика

«Президент с бензопилой» сообщил аргентинцам о наступлении хороших времен

Милей: экономика Аргентины начала расти, базовая зарплаты выросла почти в 4 раза
Дмитрий Воронин
СюжетКурс доллара:

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Экономика Аргентины прошла сложные времена и начала расти, заверил глава государства Хавьер Милей, подводя итоги первого года своего президентства. Об этом сообщает ТАСС.

Политик, которого называют «президент с бензопилой» (этот предмет в ходе предвыборной кампании в 2023 году символизировал обещание урезать госрасходы и справиться с инфляцией) сопроводил соответствующее заявление словами «мы прошли испытание огнем» и «мы выходим из пустыни». По мнению Милея, речь не идет о достижении потолка, наоборот «будущее будет все лучше и лучше».

Президент поблагодарил граждан за доверие, отметив, что благодаря стабилизации ситуации с обменными курсами базовая заработная плата в стране выросла с 300 до 1100 долларов. «В Аргентине наступают счастливые времена», — резюмировал он.

Вступая в должность в конце прошлого года, Милей предупреждал, что в краткосрочной перспективе ситуация будет ухудшаться, а положительные результаты все увидят позднее. Девальвация песо и прочие предпринятые его правительством «шоковые» шаги в экономике, в частности, привели к тому, что по итогам 100 дней, проведенных у власти президентом-либертарианцем, нищета в стране выросла практически вдвое — с 9,6 до 17,5 процента. Экстравагантный глава государства, обещавший поначалу закрыть Центробанк и ввести доллар США в качестве нацвалюты, позднее вынужден был пойти на компромиссы с политическим истеблишментом. Возглавивший в мае его кабмин Гильермо Франкос объяснил свое назначение тем, что Милею «трудно с аргентинской политикой, потому что он ее не понимает».

В свою очередь, директор аналитического центра «Китайско-аргентинский наблюдательный совет» Патрисио Хиусто отметил, что первый год, проведенный Милеем у власти, показал, что его внешняя политика остается идеологизированной и недостаточно прагматичной. В том числе, по его словам, об этом говорит отказ от участия в БРИКС.

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