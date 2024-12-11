Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

В ЯНАО бойцы СОБР Росгвардии задержали прятавшегося в чуме дезертира

В Ямало-Ненецком автономном округе бойцы СОБР Росгвардии нашли и задержали дезертира Российской армии, сбежавшего из госпиталя Екатеринбурга. Мужчина прятался в чуме. Оперативное видео с его задержанием предоставили «Ленте.ру» в окружном управлении Росгвардии.

На кадрах видны росгвардейцы, которые находят в чуме мужчину.

СОБР оказал силовую поддержку оперативникам уголовного розыска ОМВД России по Шурышкарскому и Приуральскому районам, занимавшихся поиском дезертира. Военнослужащий 1994 года рождения проходил лечение в госпитале, но покинул его.

В ходе следствия выяснилось, что он родом с Ямала, ранее судим за совершение особо тяжкого преступления и может скрываться на родине. Правоохранители выдвинулись в тундру на снегоходах, а месторасположения чума искали с помощью беспилотника. В итоге дезертира обнаружили на стойбище родственников в 30 километрах от села Катравож.

10 декабря сообщалось, что сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали контрактника, сбежавшего из зоны специальной военной операции.