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11:38, 11 декабря 2024Силовые структуры

Прятавшийся в чуме дезертир из Российской армии попал на видео

В ЯНАО бойцы СОБР Росгвардии задержали прятавшегося в чуме дезертира
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Ямало-Ненецком автономном округе бойцы СОБР Росгвардии нашли и задержали дезертира Российской армии, сбежавшего из госпиталя Екатеринбурга. Мужчина прятался в чуме. Оперативное видео с его задержанием предоставили «Ленте.ру» в окружном управлении Росгвардии.

На кадрах видны росгвардейцы, которые находят в чуме мужчину.

СОБР оказал силовую поддержку оперативникам уголовного розыска ОМВД России по Шурышкарскому и Приуральскому районам, занимавшихся поиском дезертира. Военнослужащий 1994 года рождения проходил лечение в госпитале, но покинул его.

В ходе следствия выяснилось, что он родом с Ямала, ранее судим за совершение особо тяжкого преступления и может скрываться на родине. Правоохранители выдвинулись в тундру на снегоходах, а месторасположения чума искали с помощью беспилотника. В итоге дезертира обнаружили на стойбище родственников в 30 километрах от села Катравож.

10 декабря сообщалось, что сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали контрактника, сбежавшего из зоны специальной военной операции.

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