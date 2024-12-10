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16:47, 10 декабря 2024Россия

Сбежавшего из зоны СВО контрактника нашли через семь месяцев в тысяче километров от части

В Санкт-Петербурге задержали покинувшего часть в ЛНР контрактника
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудники уголовного розыска в Санкт-Петербурге задержали контрактника, сбежавшего из зоны специальной военной операции. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, 34-летний житель Карелии, ранее судимый за кражи и неуплату алиментов, служил в Луганской народной республике (ЛНР), однако в апреле пропал. В результате его объявили в розыск в рамках уголовного дела о самовольном оставлении места службы.

Семь месяцев спустя россиянина задержали более чем в тысяче километров от части, на проспекте Луначарского в Санкт-Петербурге. Следствие считает, что уважительной причины для оставления зоны СВО у контрактника не было.

Ранее житель Перми сразу после срочной службы в армии подписал контракт с Минобороны России, получил выплаты и исчез. Как стало известно, мужчина отправился в отпуск, но в назначенное время не появился в части. По информации командира взвода, 6 ноября россиянин отметился в пермском военкомате, однако на самолет так и не сел.

ЖЗЛ
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