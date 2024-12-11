Путин сравнил кредитование магистрали от Москвы до Петербурга с заключением брака в ЗАГСе

Путин сравнил кредитование ВСМ Москва — Петербург с заключением брака

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сравнил кредитование высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург с официальным заключением брака в ЗАГСе. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства заслушал доклад вице-премьера Виталия Савельева о ходе реализации проекта, отметив, что все выглядит оптимистично, и поинтересовался проблемными моментами.

Также Путин уточнил, приняты ли решения о предоставлении кредитов на строительство магистрали. Савельев рассказал, что финансовые организации готовы выделить средства и согласны с условиями.

Российский лидер напомнил, что согласие — это одно дело, главный вопрос — принято решение или нет. В качестве примера он привел аналогию с браком.

«Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга планируют запустить 1 апреля 2028 года.

