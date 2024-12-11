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22:44, 11 декабря 2024Экономика

Путин сравнил кредитование магистрали от Москвы до Петербурга с заключением брака в ЗАГСе

Путин сравнил кредитование ВСМ Москва — Петербург с заключением брака
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сравнил кредитование высокоскоростной магистрали МоскваСанкт-Петербург с официальным заключением брака в ЗАГСе. Его слова приводит ТАСС.

Глава государства заслушал доклад вице-премьера Виталия Савельева о ходе реализации проекта, отметив, что все выглядит оптимистично, и поинтересовался проблемными моментами.

Также Путин уточнил, приняты ли решения о предоставлении кредитов на строительство магистрали. Савельев рассказал, что финансовые организации готовы выделить средства и согласны с условиями.

Российский лидер напомнил, что согласие — это одно дело, главный вопрос — принято решение или нет. В качестве примера он привел аналогию с браком.

«Девушка и юноша, когда заключают брак, они говорят, что они хотят это сделать. Но брак заключен только тогда, когда подпись поставлена и есть свидетели», — подчеркнул Путин.

Ранее стало известно, что первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга планируют запустить 1 апреля 2028 года.

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