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16:18, 11 декабря 2024Культура

Раскрыт заработок Шуры за концерт

Продюсер Дворцов: Шура зарабатывает за концерт от двух миллионов рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Его слова приводит сайт «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что на сегодняшний день артист не пользуется «огромной популярностью», однако у него остались поклонники, которые готовы платить за его выступления на мероприятиях. «У него нормальный гонорар — от двух миллионов рублей за концерт, за корпоратив. Он достаточно востребован для дискотек 90-х и нулевых, для каких-то коллабораций среди звезд», — добавил продюсер.

Ранее Шура рассказал о борьбе с пагубными привычками. По словам музыканта, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью.

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