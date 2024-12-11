Раскрыт заработок Шуры за концерт

Продюсер Дворцов: Шура зарабатывает за концерт от двух миллионов рублей

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов раскрыл, сколько зарабатывает певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Его слова приводит сайт «Страсти».

Медиаменеджер отметил, что на сегодняшний день артист не пользуется «огромной популярностью», однако у него остались поклонники, которые готовы платить за его выступления на мероприятиях. «У него нормальный гонорар — от двух миллионов рублей за концерт, за корпоратив. Он достаточно востребован для дискотек 90-х и нулевых, для каких-то коллабораций среди звезд», — добавил продюсер.

Ранее Шура рассказал о борьбе с пагубными привычками. По словам музыканта, он не смог самостоятельно справиться с проблемой и обратился за медицинской помощью.