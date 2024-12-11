Раскрыта неожиданная причина расставания Кейт Мосс с возлюбленным на 13 лет моложе ее

Daily Mail: Кейт Мосс рассталась с возлюбленным из-за разных взглядов на жизнь

Журналисты Daily Mail раскрыли неожиданную причину расставания британской супермодели Кейт Мосс с англо-немецким фотографом-аристократом Николаем фон Бисмарком после девяти лет отношений. Подробности опубликованы на сайте издания.

Выяснилось, что пара разошлась из-за разных взглядов на жизнь. По словам инсайдеров, 50-летняя манекенщица хочет веселиться, в отличие от возлюбленного, который на 13 лет моложе. Собеседники издания уточнили, что Бисмарк не употребляет алкоголь и стремится к тихой и спокойной жизни.

«Последние месяцы Кейт и Николай то расходились, то сходились, — рассказали инсайдер. — В итоге Кейт решила, что им пора двигаться дальше, завершив роман. Ей кажется, что у них разные пути, разные хобби и желания. Но они расстались друзьями, поэтому не должно возникнуть какого-либо напряжения».

В ноябре Кейт Мосс снялась в корсетном бюстгальтере для Zara.

