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12:28, 11 декабря 2024Ценности

Раскрыта неожиданная причина расставания Кейт Мосс с возлюбленным на 13 лет моложе ее

Daily Mail: Кейт Мосс рассталась с возлюбленным из-за разных взглядов на жизнь
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк

Кейт Мосс и Николай фон Бисмарк. Фото: Mehdi Taamallah / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Журналисты Daily Mail раскрыли неожиданную причину расставания британской супермодели Кейт Мосс с англо-немецким фотографом-аристократом Николаем фон Бисмарком после девяти лет отношений. Подробности опубликованы на сайте издания.

Выяснилось, что пара разошлась из-за разных взглядов на жизнь. По словам инсайдеров, 50-летняя манекенщица хочет веселиться, в отличие от возлюбленного, который на 13 лет моложе. Собеседники издания уточнили, что Бисмарк не употребляет алкоголь и стремится к тихой и спокойной жизни.

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«Последние месяцы Кейт и Николай то расходились, то сходились, — рассказали инсайдер. — В итоге Кейт решила, что им пора двигаться дальше, завершив роман. Ей кажется, что у них разные пути, разные хобби и желания. Но они расстались друзьями, поэтому не должно возникнуть какого-либо напряжения».

В ноябре Кейт Мосс снялась в корсетном бюстгальтере для Zara.

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