Раскрыта стоимость новогодних елок российских звезд

Телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак купили новогодние елки за 800 тысяч рублей. Стоимость праздничных деревьев российских звезд стала известная газете «Комсомольская правда».
По данным издания, Малахов и Собчак приобрели ели на ярмарке произведений современного искусства Catalog. Деревья являются арт-объектами авторства Игоря Самолета. Они выполнены из бронзы и представляют собой дерево без иголок и с красной звездой на верхушке. Всего на ярмарке было представлено три экземпляра ели.
По словам автора, объект является размышлением на тему природы времени, прошлого и будущего, а также стойкости.
Ранее сообщалось, что главная новогодняя елка России отправилась в Кремль из Можайска. Она прибудет на место в ночь на 12 декабря.