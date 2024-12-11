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16:31, 11 декабря 2024Экономика

Раскрыта стоимость новогодних елок российских звезд

«КП»: Малахов и Собчак купили новогодние елки за 800 тыс. рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Телеведущие Андрей Малахов и Ксения Собчак купили новогодние елки за 800 тысяч рублей. Стоимость праздничных деревьев российских звезд стала известная газете «Комсомольская правда».

По данным издания, Малахов и Собчак приобрели ели на ярмарке произведений современного искусства Catalog. Деревья являются арт-объектами авторства Игоря Самолета. Они выполнены из бронзы и представляют собой дерево без иголок и с красной звездой на верхушке. Всего на ярмарке было представлено три экземпляра ели.

По словам автора, объект является размышлением на тему природы времени, прошлого и будущего, а также стойкости.

Ранее сообщалось, что главная новогодняя елка России отправилась в Кремль из Можайска. Она прибудет на место в ночь на 12 декабря.

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