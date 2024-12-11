Рогов прокомментировал атаку БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ

Рогов: атака БПЛА на автомобиль с сотрудниками МАГАТЭ является провокацией ВСУ

Атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) является провокацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Атака машины с экспертами МАГАТЭ — это провокация ВСУ. Это был украинский дрон. Атака преднамеренная, чтобы актуализировать тему Запорожской АЭС и обратить на нее лишний раз внимание западных стран, вернуться в информационную повестку», — сказал он.

Он также подчеркнул, что причастность украинских военных к атаке косвенно подтверждают поведение МАГАТЭ и украинской стороны, которые попытались «замять» произошедшее.

Вечером вторника, 10 декабря, машина группы экспертов МАГАТЭ подверглась удару беспилотника по дороге к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как сообщил директор агентства Рафаэль Гросси, никаких угроз сотрудникам нет.