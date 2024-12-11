Россиян призвали оставлять свет в квартирах при отъезде на время праздников

В Росгвардии призвали оставлять свет в квартирах при отъезде на время праздников

Россиян призвали оставлять свет в квартирах включенным при отъезде на время праздников. Об этом со ссылкой на начальника управления вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по Москве Александра Романенко сообщил ТАСС.

Специалист подчеркнул, что не стоит пренебрегать мерами по защите жилья в период новогодних праздников. Так, представитель Росгвардии посоветовал оборудовать квартиру техническими средствами охраны, а если такой возможности нет — установить на входной двери табличку с предупреждением о наличии охраны. Помимо этого, нелишним будет попросить родственников, друзей или соседей присмотреть за домом.

«Вплоть до того, чтобы они убирали газеты из почтового ящика, чтобы нарушители понимали, что кто-то живет. Рекомендуется оставлять свет, возможно, закрывать шторы, закрывать окна плотно, чтобы невозможно было попасть в квартиру без вашего участия», — уточнил эксперт.

Романенко также рассказал, что во время праздников чаще всего фиксируются кражи на улицах, из домов и магазинов, а также случаи мелкого хулиганства. Среди других нарушений — причинение вреда здоровью в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в декабре директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко напомнил, что многодетные и малоимущие семьи могут бесплатно установить пожарный извещатель в доме.

