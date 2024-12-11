Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на подарки и товары для оформления в РФ вырос на 50 %

Россияне начали украшать свои квартиры и дома к Новому году с ноября, фактически бросившись скупать товары для праздничного декора. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитиков онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По информации специалистов, наиболее часто в интерьерах россиян встречаются искусственные цветы, спрос на которые подскочил в семь раз относительно ноября 2023 года. Они отметили, что в топ самых популярных товаров по всей стране попали кашпо, цветы (лаванда, клевер, розы, филодендрон), искусственные елки, а также гирлянды с шишками и яблоками. Из ароматов наиболее востребованными оказались фруктовый микс, восточные запахи, табак-бергамот, сандал и имбирь.

Еще одна категория товаров для дома, который пользовался востребованностью у россиян — подарки и товары для оформления, спрос на которые увеличился на 50 процентов. Наибольший интерес к ним по итогам ноября этого года проявили краснодарцы (плюс 333 процента относительно 2023 года), волгоградцы (плюс 283 процента), ростовчане (плюс 233 процента), пермяки (плюс 200 процентов) и екатеринбуржцы (плюс 187 процентов). Что касается гирлянд, то спрос на них по РФ вырос на 46 процентов, причем активнее всего их приобретали жители Краснодара (плюс 193 процента), Екатеринбурга (плюс 163 процента), Челябинска (плюс 100 процентов). Аналогичная положительная динамика по стране отмечена в случае с украшениями для сада. Так, в Омске спрос на товары взлетел раз, а в Краснодаре — в четыре раза.

Ранее россиян призвали прекратить «елочный беспредел» с выбрасыванием живых новогодних елок в мусорку.

