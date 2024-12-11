Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 11 декабря 2024Экономика

Россияне бросились скупать один тип товаров перед Новым годом

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на подарки и товары для оформления в РФ вырос на 50 %
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Maya Kruchankova / Shutterstock / Fotodom

Россияне начали украшать свои квартиры и дома к Новому году с ноября, фактически бросившись скупать товары для праздничного декора. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитиков онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

По информации специалистов, наиболее часто в интерьерах россиян встречаются искусственные цветы, спрос на которые подскочил в семь раз относительно ноября 2023 года. Они отметили, что в топ самых популярных товаров по всей стране попали кашпо, цветы (лаванда, клевер, розы, филодендрон), искусственные елки, а также гирлянды с шишками и яблоками. Из ароматов наиболее востребованными оказались фруктовый микс, восточные запахи, табак-бергамот, сандал и имбирь.

Еще одна категория товаров для дома, который пользовался востребованностью у россиян — подарки и товары для оформления, спрос на которые увеличился на 50 процентов. Наибольший интерес к ним по итогам ноября этого года проявили краснодарцы (плюс 333 процента относительно 2023 года), волгоградцы (плюс 283 процента), ростовчане (плюс 233 процента), пермяки (плюс 200 процентов) и екатеринбуржцы (плюс 187 процентов). Что касается гирлянд, то спрос на них по РФ вырос на 46 процентов, причем активнее всего их приобретали жители Краснодара (плюс 193 процента), Екатеринбурга (плюс 163 процента), Челябинска (плюс 100 процентов). Аналогичная положительная динамика по стране отмечена в случае с украшениями для сада. Так, в Омске спрос на товары взлетел раз, а в Краснодаре — в четыре раза.

Ранее россиян призвали прекратить «елочный беспредел» с выбрасыванием живых новогодних елок в мусорку.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

      На Западе допустили ядерный инцидент на Украине

      Раскрыты причины имитации оргазма у мужчин и женщин

      «Контрактники пытались съесть свои документы». Ветеран войны в Чечне — о плене и поездках матерей срочников к боевикам

      Россию, США и Белоруссию призвали решить судьбу Украины

      Российский посол сообщил о нелегальных поставках из БиГ оружия Киеву

      Офицер рассказал об использовании бойцами ВСУ натовского оружия

      Путин рассказал о влиянии «Орешника» на применение ядерного оружия

      В ЕС заговорили о политики сплочения граничащих с Россией стран

      Порномодель оголила грудь на футбольном матче по просьбе одного из игроков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше