Россиянин вбил гвозди в знакомого из-за ревности

В Екатеринбурге мужчина вбил гвозди в знакомого из-за ревности

В Екатеринбурге расследуют уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя, который вбил гвозди в 29-летнего знакомого из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, вечером 9 декабря пьяный обвиняемый поссорился со знакомым, который был в его квартире, и дважды выстрелил в него из пневматического строительного пистолета.Пострадавший был госпитализирован.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступление произошло на почве ревности, хотя «дамы сердца» в этот момент в квартире не было.

Ранее под Екатеринбургом 35-летний мужчина вонзил шампур 26-летнему другу в сердце из-за того, что тот ударил девушку.