Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась жилья

В Екатеринбурге пенсионерка лишилась квартиры и накоплений из-за мошенников

В Екатеринбурге пенсионерка лишилась квартиры и накоплений после разговора с мошенниками. Об этом рассказали в управлении МВД по российскому региону, передает Urbc.ru.

Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником провайдера, и попросил ее назвать данные страхового свидетельства. После этого с россиянкой связался якобы сотрудник МВД и заявил, что ее средства находятся в опасности.

Собеседник убедил пенсионерку обналичить накопления и положить их на безопасный счет. Женщина послушала совет и передала курьеру 420 тысяч рублей наличными. Затем злоумышленники снова связались с россиянкой и рассказали, что ее данные с Госуслуг якобы попали за границу. Для исправления ситуации мошенники предложили продать квартиру и поменять кадастровый номер, чтобы не лишиться жилья.

Пенсионерка последовала инструкции аферистов и снова передала вырученные от сделки средства незнакомой женщине. Общая сумма ущерба достигла 6 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее по похожей схеме жилья и накоплений лишилась пенсионерка из Великого Новгорода. С россиянкой связались через мессенджер. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что от ее имени был осуществлен перевод в пользу гражданина другого государства. Такая трансакция, по его словам, может повлечь за собой уголовную ответственность. Спастись от преследования, как заверил ее лжесиловик, можно, переведя на счета органов личные сбережения.