Российские полицейские со стрельбой остановили гонки с пьяным водителем и попали на видео

В Иркутской области полиция со стрельбой остановила пьяного угонщика «Нивы»

В Иркутской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить устроившего гонки пьяного водителя. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видна машина под управлением нетрезвого мужчины, он отказывается подчиниться требованиям силовиков остановиться. После стрельбы полицейским удалось задержать нарушителя.

Ехавшую без регистрационных знаков «Ниву» заметили на автодороге Черемхово — Свирск. Инспекторы ДПС предприняли попытку остановить машину, но водитель отказался выполнять их требования. После задержания выяснилось, что лихач является ранее судимым жителем Иркутска. Экспертиза показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышает допустимую норму более чем в пять раз.

Пьяный мужчина угнал «Ниву» в Иркутске. В отношении него возбуждено уголовное дело.

3 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке.