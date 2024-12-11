Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:53, 11 декабря 2024Силовые структуры

Российские полицейские со стрельбой остановили гонки с пьяным водителем и попали на видео

В Иркутской области полиция со стрельбой остановила пьяного угонщика «Нивы»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСтрельба в Санкт-Петербурге

В Иркутской области полицейским пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить устроившего гонки пьяного водителя. Оперативное видео предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах видна машина под управлением нетрезвого мужчины, он отказывается подчиниться требованиям силовиков остановиться. После стрельбы полицейским удалось задержать нарушителя.

Ехавшую без регистрационных знаков «Ниву» заметили на автодороге Черемхово — Свирск. Инспекторы ДПС предприняли попытку остановить машину, но водитель отказался выполнять их требования. После задержания выяснилось, что лихач является ранее судимым жителем Иркутска. Экспертиза показала, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе превышает допустимую норму более чем в пять раз.

Пьяный мужчина угнал «Ниву» в Иркутске. В отношении него возбуждено уголовное дело.

3 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские со стрельбой задержали двух школьников 16 и 17 лет на чужой иномарке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе раскрыли маршрут побега Башара Асада из Сирии. Стали известны детали секретной операции российской разведки

      Госдума обязала использовать в рекламе кредитов предупреждающие фразы

      Россияне кинулись за средствами от похмелья

      Россиянам назвали самые модные шубы зимы 2024 года

      Пара на машине угодила в кишащую крокодилами реку и три дня выживала в дикой природе

      Захарова прокомментировала отношение Украины к достижению мира

      В МИД назвали грабежом планы США помочь Украине из российских активов

      Зенитчики рассказали о подвижном «мангале» «Стрелы»

      На Украине пройдет суд о назначении даты выборов президента страны

      Главная новогодняя елка России отправилась в Кремль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше