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12:40, 11 декабря 2024Путешествия

Русскоговорящий турист устроил дебош у отеля в Таиланде на глазах у детей и попал на видео

Shot: русскоговорящий турист устроил дебош у отеля на острове Пхукет в Таиланде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Разгневанный русскоговорящий турист устроил дебош у отеля в Таиланде на глазах у семьи и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Карон на острове Пхукет. На видео семеро местных полицейских пытаются остановить разбушевавшегося мужчину, который без проблем сбрасывает с себя правоохранителей и кричит. При этом за происходящим наблюдают его плачущие дети и жена.

«Папочка, прости, пожалуйста!» — кричит сын дебошира в истерике. Причина случившегося устанавливается.

Ранее помощник российского депутата устроил пьяный дебош в самолете и попал на видео. Он обматерил попутчиков и бортпроводников и пригрозил всем «начистить лица».

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