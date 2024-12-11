Самая красивая женщина в мире обнажила грудь на сцене

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой в откровенном наряде предстала перед зрителями. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда сериала «Ход королевы» отправилась в Бразилию, где посетила презентацию трейлера фильма «Ущелье», в котором исполнила главную роль. Она появилась на сцене в прозрачном топе с кружевной отделкой и тонкими бретелями, сквозь который просвечивала ее обнаженная грудь.

Также 28-летняя знаменитость, признанная самой красивой женщиной в мире, надела широкие брюки с оборками и босоножки на шпильках в минималистичном стиле.

В июле британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Аню Тейлор-Джой самой красивой женщиной в мире, опираясь на правило золотого сечения.