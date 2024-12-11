Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:05, 11 декабря 2024Ценности

Самая красивая женщина в мире обнажила грудь на сцене

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой. Фото: Yeel Romero / TheNEWS2 via ZUMA Press Wire / Legion-Media

Американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой в откровенном наряде предстала перед зрителями. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Звезда сериала «Ход королевы» отправилась в Бразилию, где посетила презентацию трейлера фильма «Ущелье», в котором исполнила главную роль. Она появилась на сцене в прозрачном топе с кружевной отделкой и тонкими бретелями, сквозь который просвечивала ее обнаженная грудь.

Также 28-летняя знаменитость, признанная самой красивой женщиной в мире, надела широкие брюки с оборками и босоножки на шпильках в минималистичном стиле.

В июле британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Аню Тейлор-Джой самой красивой женщиной в мире, опираясь на правило золотого сечения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли ракетами Таганрог. Над городом прогремело не менее 10 взрывов

      Беременная Меган Фокс рассталась с женихом

      Раскрыто поведение Трампа на переговорах с Зеленским и Макроном

      Экоактивистку Чирикову заочно арестовали за фейки про Российскую армию

      Стало известно об атаке ВСУ российского города дальнобойными баллистическими ракетами

      Россиянам назвали недорогие направления для путешествий на Новый год

      На Западе подтвердили факт помощи Украины боевикам в Сирии

      ФСБ пресекла деятельность обманувших десятки тысяч граждан более 20 стран кол-центров

      В России испытали модуль донаведения FPV-дронов

      Трамп потребовал немедленного прекращения огня на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше