Самый молодой губернатор России опубликовал рэп собственного сочинения

Самарский губернатор Федорищев опубликовал рэп собственного сочинения

Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, который возглавляет Самарскую область, опубликовал рэп собственного сочинения. Аудиодорожку он разместил в Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что записал мини-альбом из четырех треков в 2013 году. В нем содержались разные по настроению песни, а опубликованный им трек — «Начало» — один из немногих позитивных, добавил Федорищев.

«Тебя согреют шарф и теплые звонки из дома, ветер перемен опять поднимет вопрос, где мы и кто мы. Не все так просто и легко, как могло бы казаться, но если солнце зашло, то звезды не дадут потеряться», — гласят строчки песни Федорищева «Начало сезона».

9 декабря Федорищев поделился другим треком под названием «Будто падаем». Его он опубликовал перед поездкой в Москву, где принял участие в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия.

Часто стал летать (...). Когда то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается Вячеслав Федорищев губернатор Самарской области

В июле врио главы Вологодской области Георгий Филимонов зачитал рэп и попал на видео. На опубликованных в сети кадрах врио губернатора зачитывает несколько строк на английском языке, стоя на сцене, а затем показывает «вертушку» — удар ногой с разворота под аплодисменты зрителей.