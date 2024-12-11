Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 11 декабря 2024Россия

Самый молодой губернатор России опубликовал рэп собственного сочинения

Самарский губернатор Федорищев опубликовал рэп собственного сочинения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Самый молодой губернатор России Вячеслав Федорищев, который возглавляет Самарскую область, опубликовал рэп собственного сочинения. Аудиодорожку он разместил в Telegram-канале.

Глава региона рассказал, что записал мини-альбом из четырех треков в 2013 году. В нем содержались разные по настроению песни, а опубликованный им трек — «Начало» — один из немногих позитивных, добавил Федорищев.

«Тебя согреют шарф и теплые звонки из дома, ветер перемен опять поднимет вопрос, где мы и кто мы. Не все так просто и легко, как могло бы казаться, но если солнце зашло, то звезды не дадут потеряться», — гласят строчки песни Федорищева «Начало сезона».

9 декабря Федорищев поделился другим треком под названием «Будто падаем». Его он опубликовал перед поездкой в Москву, где принял участие в стратегической сессии по сохранению объектов культурного наследия.

Часто стал летать (...). Когда то давно, в 2013 году, тоже много летал. Томск, Красноярск. Тогда же записал этот трек. В самолете написал текст. 11 лет назад, получается

Вячеслав Федорищевгубернатор Самарской области

В июле врио главы Вологодской области Георгий Филимонов зачитал рэп и попал на видео. На опубликованных в сети кадрах врио губернатора зачитывает несколько строк на английском языке, стоя на сцене, а затем показывает «вертушку» — удар ногой с разворота под аплодисменты зрителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин уже не тот, что был в 2017 году». Трампу рассказали о переменах в политике президента России

      Грузоперевозкам в России предрекли резкое подорожание

      Части московских врачей вдвое увеличили ежемесячные выплаты

      Путин провел телефонный разговор с Орбаном

      Пассажир попытался пронести в самолет настоящую гранату и попался в аэропорту

      Россиян предостерегли от нового вида мошенничества с транспортными картами

      В Кремле уличили Байдена в желании оставить тяжелое наследство в отношениях с Россией

      47-летняя Наталия Орейро снялась в прозрачном платье-кольчуге

      Россияне заинтересовались одним способом знакомств

      Предъявление Украине Байденом условия для вступления в НАТО объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше